Kleinere Kinder haben ihre Freude an den einzelnen Tiergeschichten, wÃ¤hrend grÃ¶ÃŸere Kinder…

Geschichten, so schön und spannend wie eine Weltreise

Frau Nicole Weiß, Mutter von zwei Kinder (6 und 3 Jahre alt) möchte euch dieses Buch vorstellen:

Darum gehts: Frau Löwin ist gelangweilt vom eintönigen Leben in der Steppe und beneidet die anderen Tiere, die ihr Leben damit verbringen umherzuziehen und ein Abenteuer nach dem anderen erleben. Also versucht Sie Herrn Löwe die Idee einer Weltreise schmackhaft zu machen. Nach anfänglichem Zögern ist dieser einverstanden.

Es gibt nur ein Problem: er ist schließlich nicht irgendjemand, sondern der König der Tiere. Er kann nicht einfach so mir nichts, dir nichts für Monate verschwinden und seine Untertanen sich selbst überlassen. Es muss ein Vertreter her, der während seiner Abwesenheit für Ordnung in der Steppe sorgt. Da hat Frau Löwin die Idee: Sie veranstalten einen Geschichtenwettbewerb. Das Tier, das gewinnt, soll für ein Jahr König sein.

Es melden sich zahlreiche Tiere, von der Eule über das Nilpferd bis zur Bergziege. Sie alle erzählen lustige und spannende Gechichten über Mut, Freundschaft und Glück.Wer am Ende gewinnt? Das soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Das Ergebnis ist jedenfalls überraschend.

Meinen Kindern haben die Tiergeschichten sehr gut gefallen

Die einzelnen Geschichten sind kurz genug, um sie zwischendurch zu lesen und auch für kleinere Kinder gut zu verfolgen. Wir haben das Buch in zwei Tagen und mehreren Etappen komplett durchgelesen. Mein 6-jähriger Sohn hat jeweils die vergebenen Punkte von Herrn Löwe und Frau Löwin zusammengezählt um zu wissen, welches Tier vorne liegt. Auch er war vom Ergebnis überrascht.

Die Gestaltung des Buches ist sehr ansprechend. Die Tiere sind lustig und kindgerecht gezeichnet, die Sprache des Buches gefällt mir auch sehr gut.

Insgesamt finde ich das Buch für Kinder von drei bis sieben Jahren gut geeignet. Kleinere Kinder haben ihre Freude an den einzelnen Geschichten, während größere Kinder den Überblick behalten und gespannt auf das Ende des Buches hinfiebern, wenn der Gewinner der Wettbewerbs verkündet werden soll.

Ein sehr lesens- und empfehlenswertes Kinderbuch.