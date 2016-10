Es geht immer sehr turbulent zu in der GroÃŸfamilie und durch StÃ¶renfriede…

Herrlich – auch für kleine Störenfriede

Frau Alke Westmeier, Mutter von zwei Buben (2 und 6 Jahre) möchte euch dieses Buch vorstellen:

Darum gehts: Frieda ist sieben Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in einer alten Villa am Stadtrand. Wenn Frieda sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann kann niemand sie abhalten: Papa braucht unbedingt ein Baumhaus und der Karpfen hat es im Saunabecken am schönsten. Und für Omas Hochzeit hat Frieda sogar eine ganz besonders große Überraschung geplant. Es geht immer sehr turbulent zu in der Großfamilie und durch Friedas verrückten Einfälle wird es nie langweilig.

Die Geschichten sind für Kinder gut verständlich formuliert und Kinder ab 8 Jahren können das Buch sicher schon sehr gut alleine lesen. Aber auch für jüngere Kinder, mein Sohn ist jetzt 6 ½, ist es sehr gut zum Vorlesen geeignet. Die netten Illustrationen machen das Buch noch ansprechender.

Unsere Erfahrungen: Allein die Namen sind schon sehr zum Schmunzeln…

… der Hund Wunschpunsch, der Goldfisch Waschmaschine, die Sonnenschweintante oder der Nachbar Herr Kurzhals.

Jedes Kapitel ist eine Geschichte für sich und kann unabhängig gelesen werden. Einmal sind Mama und Frieda beim Angeln. Ihren Fang, einen Karpfen, nehmen sie mit nach Hause. Uropa hätte ihn am liebsten gegessen, doch Frieda findet im Saunabecken eine neue Bleibe für den Karpfen. Und damit er nicht nur die tristen Fliesen anschauen muss, beklebt Frieda die Beckenwände mit Uropas geliebten, wertvollen Frisch-Briefmarken – oh weh… Mein Sohn kann sich vollkommen in die Ideen von Frieda hineinversetzen und wäre glaube ich oft gerne an Ihrer Stelle – auch wenn sie oft geschimpft bekommt.

Wir hatten sehr viel Spaß mit dem Buch, vor allem mein Sohn hat oft schallend gelacht.

Ich als Mutter habe innerlich ab und an etwas geschluckt und wäre als Störenfriedas Mutter nahe am Ausrasten gewesen, doch wahrscheinlich macht das auch den Reiz des Buches für Kinder aus – die Regeln brechen um diverse Alltagsproblemchen auf eine kindliche Art zu lösen.

Titel: Störenfrieda – Lauter Krachgeschichten

Verlag: Arena Verlag GmbH

Umfang: 160 Seiten, gebunden

Preis: 8,99

Zielgruppe/Alter: 8 – 10 Jahre