Mit etwas GlÃ¼ck luxuriÃ¶se Serum-Sets zur Faltenminimierung gewinnen

Luxuriöse Kosmetik-Sets gewinnen

Etnea Kosmetik verbindet Hightech-Wirkstoffe und intensive Pflege miteinander. Hinter jedem jugendlichen und frischen Aussehen steckt ein Geheimnis: Das richtige Produkt mit gezielter Anwendung. Die luxuriöse Kosmetiklinie liefert mit ihren hochdosierten Inhaltsstoffen einen sichtbaren Soforteffekt und verfeinert bei regelmäßiger Verwendung dauerhaft das Hautbild.

Gegründet wurde das Label von der renommierten Beauty-Expertin und gebürtigen Italienerin Francesca Santonocito. Der Name Etnea ist angelehnt an ihre Herkunft, die Region um den Ätna (ital. Etna) in Italien. Mit dem Label verwirklicht sie sich einen langersehnten Wunsch: Hochwertige Kosmetik, die eine echte Wirkung zeigt, allen zugänglich zu machen.

Wir verlosen fünf Sets: Etnea Lifting Serum und der Etnea 24h Revolution Creme

Das hochkonzentrierte Etnea Lifting Serum ist für jeden Hauttyp geeignet, der eine Faltenminimierung auf höchstem Niveau benötigt. Die enthaltenen Wirkstoffe bewirken auf kosmetische Weise eine spürbare Entspannung der Gesichtsmuskulatur und führen bei regelmäßiger Anwendung, bereits nach kurzer Zeit, zu einer Minimierung der tiefliegende Fältchen.

Die Etnea 24h Revolution Creme verfügt über einen Hightech-Wirkstoff, der in die Hautzellen eindringt um dort der Verkürzung von Telomeren, den Endabschnitten unserer Erbinformation, entgegenzuwirken. Die Aktivstoffe Matrikine und Acetyl-Hexapeptid helfen die Hautstruktur zu festigen und Fältchen von innen aufzupolstern. So reduziert die 24h Revolution Creme bereits vorhandene Fältchen und wirkt der vorzeitigen Hautalterung nachhaltig entgegen.

So kommt ihr in den Lostopf: