Mobilespiele fÃ¼r unterwegs und daheim

Fünf amüsante Spiele für Mobilgeräte

Sind Sie gut gelaunt? Dann probieren Sie doch diese fünf besten amüsanten Spiele für Mobilgeräte aus.

Farm Heroes Saga

Veröffentlicht von den Machern von Candy Crush ist Farm Heroes Saga ein weiteres 3-Gewinnt-Spiel, in dem auf ähnliche Weise, aber mit Obst und Gemüse gespielt wird. Die Spiele-Action findet hier auf einer Farm statt und es geht um niedliche „Früchtchen“, die im Grunde genommen kleine Animationen kultivierter Kreaturen aus Äpfeln, Erdbeeren, Karotten usw. sind. Ihr Gegner ist der Widerlich, ein gieriger, diebischer Waschbär, dessen Absicht zu sein scheint, sich auf Kosten Ihrer Farm den Wanst vollzuschlagen. Aber das ist nur Nebensache, da das Hauptziel des Spiels darin liegt, übereinstimmende Früchtchen zu erhalten. Von Level zu Level wird das Spiel schwerer und jeder Level beherbergt ein eigenes Ziel, wie beispielsweise das Sammeln von 20 Sonnen, plus 20 Karotten und/oder 10 Äpfeln und 50 Zwiebeln innerhalb einer bestimmten Anzahl von Spielzügen, um so Bonusse zu erhalten. Das Spiel hat außerdem einen sozialen Touch! Wenn Sie nämlich Ihre fünf Leben aufgebraucht haben und keine halbe Stunde warten möchten, bis die Leben wieder aufgefüllt werden, können Sie Ihre Facebook-Freunde bitten, Ihnen ein paar Leben abzugeben. Es ist ein äußerst süßes, lustiges und herausforderndes Spiel, das perfekt zum Spielen auf Tablets oder Smartphones geeignet ist.

Full House Casino

Seitdem es Apps und Smartphones gibt, sind Casinospiele am Aufblühen und eines der besten davon ist Full House Casino. Durch die große Vielfalt, die erstklassige Grafik und die Möglichkeiten zur sozialen Interaktion steht einem stundenlangen Spielspaß nichts mehr im Wege. Mit einer vollständigen Auswahl an Casinospielen ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Die Spieler können aus Spielautomaten, Blackjack, Roulette, Poker und Craps sowie aus anderen Spielen wählen und auch um Echtgeld spielen. Die App ist für iPhone und Android kostenlos und wenn Sie wie viele andere gern bei Online-Casinos spielen, können wir Ihnen diese Casino-App wärmstens empfehlen.

Pac-Man

Dieser klassische Mampfer unterhält die Spieler schon seit 30 Jahren und er beweist, dass Perfektion nur schwer zu schlagen ist. Der Kunde hat längst den Überblick darüber verloren, wie oft Namco dieses wundervolle Format bereits neu erfinden wollte, aber immer wieder dort endet, wo da Spiel begann – mit dem Original, das glücklicherweise im Play Store kostenlos heruntergeladen werden kann. Über dieses Spiel gibt es nicht viel zu sagen, was Sie nicht bereits wissen. Es ist eines der berühmtesten und beliebtesten Spiele aller Zeiten, aber für diejenigen, die es noch nicht kennen: Mr. und manchmal auch Mrs. Pac Man müssen ein mit Pillen gefülltes Labyrinth leer räumen und gleichzeitig den umherschwebenden Geistern ausweichen, bis das Labyrinth vollständig leer gegessen ist. Im Normalfall können Mr. und Mrs. Pac Man von den Geistern gefressen werden, aber das ändert sich komplett, sobald sich einer von ihnen eine der vier Power-Pills in einer der Ecken des Labyrinths einverleibt und sich vom Gejagten zum Jäger verwandelt. Auch heute noch ist das Spiel sehr unterhaltsam und das Arcade-Spiel wurde auf dem Smartphone ausgezeichnet umgesetzt.

Star Girl

Das Rollenspiel Star Girl ermöglicht den Spielern die Erstellung eines Avatars, mit dem man sich vom ehrgeizigen Prominten zur Hollywood-Ikone hocharbeiten muss. Sie als Charakter müssen „Bezahljobs“ annehmen, wie z. B. als Model arbeiten, singen oder schauspielern, was Ihren Charakter bekannter macht und diesem ermöglicht, bessere Kleidung zu kaufen und sich sogar mit großen Stars zu verabreden. Bezüglich der Kleidung steht ein äußerst umfangreicher Katalog mit sorgfältig detaillierter Kleidung zur Verfügung, aus dem ausgewählt werden kann, aber auch Ihr eigener Stil ist gefragt. Das Promi-Dating-Spiel macht Spaß und ist nicht zu herausfordernd, wobei der beste Teil dabei wohl die amüsanten Parodien sind, die nach den Promis benannt sind. Aber es geht hier um noch mehr, als nur um Verabredungen, da Sie die heißen Jungs, mit denen Sie ausgehen, mit In-Game-Elementen belohnen werden, die sonst nicht erworben werden können, wie z. B. eine Designer-Kleidungskollektion. Vermengen Sie das Ganze mit belohnenden Minispielen und Sie erhalten einen absolut amüsanten Titel für Ihr Mobilgerät.

Stardom: Hollywood A List

Wie auch bei dem oben genannten Spiel geht es bei den Stardom-Spielen darum, sich nach oben zu bringen, wobei der Schwerpunkt hier eher auf der Karriere Ihres Avatars liegt, anstatt auf den dazugehörigen Lebensstil. Der Hauptunterschied liegt hier darin, dass Sie ihren Charakter bei der Arbeit sehen, wie z. B. beim Drehen von Filmen und die Geschichte des Spiels auf Ihren Entscheidungen basiert. Nachdem Sie Ihre Jobs erledigt haben, erhalten Sie eine Sternbewertung und je mehr Sterne Sie sammeln, desto größer wird Ihre Fangemeinde, bis Sie irgendwann den Höhepunkt Ihres Bekanntheitsgrades erreichen und zur A-Liste gehören. Einmal auf dieser Liste, müssen Sie Ihrem Ruhm entsprechend auch hart arbeiten und wie auch im echten Leben gilt es dabei, viele Hindernisse zu überwinden, bevor sich Ihr Traum in Luft auflöst. Um das zu vermeiden, spielen Sie das Spiel des Ruhms und erledigen Sie wie ein Star Girl Ihre Arbeit ordentlich, verabreden sich mit anderen Stars, glänzen vor den Reportern, leisten perfekte Pressearbeit, besuchen die besten Clubs und Partys und pflegen eine gute Beziehung mit Ihren Filmpartnern. Leisten Sie ordentliche Arbeit, hier und im Spiel – und machen Sie Ihre Sache großartig!