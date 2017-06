Die zehn besten Online Slots für Frauen

Immer mehr Frauen interessieren sich für Glücksspiele im Internet. Online Slots sind dabei natürlich besonders populär. Mehr darüber und über die passenden Online Casinos finden angehende Spieler unter anderem auf Spielautomaten.com.de, hier gibt es aber schon einmal eine Übersicht über die zehn besten Slots für Frauen. Diese stammen von renommierten Herstellen, zum Beispiel von IGT Slots oder von Aristocrat Spiele.

Hot City

Der perfekte Video Slot für Damen, die das Shoppen lieben. Liebe, Romantik und Mode – all das kann man hier mit vielen Freispielen und tollen Gewinnen kombinieren. In der Bonusrunde geht es darum, Schuhe zu kaufen.

Sneak a Peek : Hunky Heroes

Wer liebt keine Männer in Uniform ? In diesem Slot geht es allein um diese Kategorie – von Polizisten bis hin zu Feuerwehrmännern.

Butterflies

Schon die Farben sprechen vor allem weibliche Spieler an. Rosa Blumen, bunte Schmetterlinge auch ein lebhafter Hintergrund sind einzigartig, zudem gibt es viele spezielle Funktionen und gute Unterhaltung.

Geisha Story

In diesem Slot geht es um eine Liebesgeschichte, die im Garten einer Geisha spielt. Wie man es von einem Slot, der auf einer Geschichte aus Japan basiert, vielleicht erwarten darf, gibt es hübsche Grafiken sowie einen passenden Soundtrack. Darüber hinaus sorgen Freispiele und die Bonusrunden für viel Spannung und die Chance auf tolle Gewinne.

True Love

Klassische Romantik ist der Traum vieler Frauen. Vor allem zum Valentinstag eignet sich dieser Slot deshalb ganz besonders. Es gibt nicht nur eine liebevolle Bonusrunde, sondern auch Multiplikatoren, Freispiele und eine Gamble-Funktion, mit der man vor dem nächsten Date noch den einen oder anderen Gewinn am Bildschirm erzielt.

Elektra (Crypto)

Elektra ist ein weiblicher Superheld. Sie hat ganz verschiedene Waffen, mit denen sie sich gegen ihre vielen Gegner durchsetzt. In der Bonusrunde « Shoot the Ninjas » werden zudem die vorbeilaufenden Ninjas abgeworfen, darüber hinaus bietet dieser Slot gleich drei progressive Jackpots.

Shopping Spree II

Und noch ein Slot, in dem sich alles um das Shopping dreht. Mit vier Diamantringen hat man die Chance auf einen progressiven Jackpot, bei dem Gewinne in sechsstelliger Höhe möglich sind. Davon abgesehen gibt es Bonusrunden und Freispiele, die das Einkaufen noch attraktiver machen.

Thunder Down Under

Wer schon immer mal eine Reise nach Australien antreten wollte, kann sich hier zumindest schon einmal virtuell vorbereiten. Neben dem Urlaubsfeeling gibt es natürlich viele Chancen auf Auszahlungen, mit denen sich die Reisekasse füllen lässt.

Cute & Fluffy

Ein ganz besonders liebevoller Video Slot, in dem sich alles um Kätzchen und Hundewelpen dreht. Tierfreundinnen werden diesen Slot lieben, natürlich sind darin auch tolle Gewinne möglich – vor allem in den Freispielrunden.

Wonder Woman

Die bekannteste Heldin aus Comicbüchern überhaupt. Sie will die Welt der hasserfüllten Männer besser machen und schafft das mit ihren Superkräften. Auf den Walzen steht Wonder Woman für tolle Unterhaltung und fantastische Bonusrunden mit zahlreichen Chancen auf große und kleine Gewinne.