Hier kommt Mama Muh ein Buch wo Groß und Klein zum Lachen bringt!

Darum gehts: Hier kommt Mama Muh handelt von der Kuh Mama Muh und Krähe Krächz die einiges erleben und ausprobieren wollen und immer eine Menge Spaß dabei haben was für Tiere eigentlich nicht normal ist.So möchte Mama Muh schaukeln , lesen oder rutschen und wird von Krächz jedes mal ermahnt oder daran erinnert das Kühe das nicht machen. Das Buch ist einfach und verständlich geschrieben und man versteht sofort um was geht.

Hier kommt Mama Muh ist ab 2 Jahren geeignet aber ich denke kleinere Kinder haben auch schon Ihren Spaß an den tollen Bildern. Das Buch ist aus Hartkarton und sehr stabil was perfekt ist für das Alter der Kinder, da sie doch noch nicht so schonend mit den Büchern umgehen, auch kann man die beschichteten Seiten gut abwaschen.

Ich finde Hier kommt Mama Muh ist ein tolles Buch für die Kleinen aber auch für die Großen, es spiegelt das Kindsein wieder. Den wie oft sagen wir als Erwachsene lass das, den das tut man nicht, den auch die Kleinen müssen ja erst noch herausfinden was man darf und was nicht.

Wir haben sehr viel gelacht beim Lesen und Betrachten. Fast täglich lesen wir im Buch und sind froh dieses tolle Buch kennengelernt zu haben. Der Preis für Hier kommt Mama Muh von 7.99€ ist absolut super für dieses Buch.

Autor: Jujja Wieslander

Bilder: Sven Nordqvist

Titel: Hier kommt Mama Muh!

Verlag: Oetinger

Erscheinungsjahr: 2017

Umfang: 9 Seiten

Preis: 7,99€

Alter: ab 2 Jahren