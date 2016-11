Prima fÃ¼r LeseanfÃ¤ngerinnen – kurze Geschichten rund um Ballett, Freundschaft, Elfen, Drachen. Alles was MÃ¤dchenherzen…

Was für Mädchen: Ballett, Freundschaft, Elfen…

Frau Weinhold, Mutter von zwei Mädchen (2,5 Jahre und 6 Jahre) möchte euch das Buch vorstellen:

Darum geht’s: Das Buch beinhaltet 13 kurze Geschichten rund um Ballett, Freundschaft, Elfen, Drachen und allem was das Mädchenherz so begehrt. Jede Geschichte ist 8 bis 40 Seiten lang. Die einzelnen Geschichten sind so gegliedert, das für jede Textpassage ( max 4 Zeilen lang) ein passendes Bild eingefügt wurde.

Somit kann das Kind, auch ohne dass es schon perfekt lesen kann, die Geschichte verstehen. Die Buchstaben sind schön groß, also genau das richtige für einen Leseanfänger. Duch die kurz gehaltenen Abschnitte, wird das Lesen auch nicht zu anstengend.

So hat es meinen Kindern gefallen: Als das Buch ankam hat sich meine Große sofort hingesetzt und das Buch verschlungen

Sie liebt Bücher und kommt nächstes Jahr in die Schule. Lesen kann sie somit noch nicht. Aber ich denke, wenn sie das Lesen nächstes Jahr erlernen wird, wird uns dieses Buch sicher eine gute Hilfe mit sein. Da die einzelnen Geschichten sehr schön kurz sind, eignet sich das Buch hervorragend auch für die Gute- Nacht Geschichte.

Meine kleine Tochter wollte jeden Abend aus dem Buch vorgelesen haben. Durch die liebevoll gestalteten Bilder hat sie die Geschichten immer gut mit verfolgen können.

Das Buch ist in einem stabilen Einband, so dass es auch Kinderhände aushält. Ich denke das dieses Buch ein tolles Geschenk zur Einschulung bzw. für jeden Leseanfänger ist.

Leselöwen – 7-Minuten-Geschichten zum Lesenlernen

Geheime Mädchensache!

ab 6 Jahren

192 Seiten

ISBN 978-3-7855-8379-1