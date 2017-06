Eine Gleitsichtbrille in einer modernen Fassung und mit GlÃ¤sern fÃ¼r…

>> Werbung <<

High-End Gleitsichtbrillen für einen kleinen monatlichen Beitrag

Eine Brille ist heute kein Handicap mehr: Weder wird man ausgelacht noch wird man für einen verschrobenen Wissenschaftler gehalten. Die Zeiten, in denen sich eitle Menschen für teures Geld und entgegen jeder Gesundheit Kontaktlinsen besorgten, um der Umwelt nicht zeigen zu müssen, dass man nicht mehr so gut sieht, sind längst vorbei: Brillen sind „en vogue“ und gehören bereits im Kindesalter zum normalen Bild. Eine Gleitsichtbrille in einer modernen Fassung und mit Gläsern für alle Entfernungen für wenig Geld zu bekommen, ist jedoch immer noch eine Sensation.

High End für den kleinsten Geldbeutel

Eine Gleitsichtbrille für lediglich EUR 14,-/Monat konnten sich die Menschen bis vor kurzer Zeit nur vorstellen, wenn man privat versichert und ohnehin gut verdienend war. Dieses grundsätzliche Angebot indes umfasst alle Arten von Gleitsichtbrillen: Auch Menschen mit niedrigem Einkommen können sich auf diese Weise eine Lesebrille leisten, die in ihrer Funktion weit über eine herkömmliche Lesebrille in hinausgeht und zudem gut aussieht. Die Gleitsichtbrille als ein Symbol der besser Verdienenden ist damit Geschichte. Ab sofort können sich alle Menschen eine günstige Gleitsichtbrille leisten – garantiert und mit Garantie.

Auf dem neuesten Stand

Eine Gleitsichtbrille zu einem niedrigen Preis muss nicht bedeuten, dass man mit einem nach Außen erkennbar veralteten Modell zum Gespött der Menschen wird. Die Gleitsichtbrillen aus unserem Haus sind High-End-Geräte in modernem Design. Niemand wird sehen, dass diese Brille lediglich EUR 14,- gekostet hat und nicht EUR 900,-, was der normale Preis für eine Gleitsichtbrille dieser Qualität wäre. Der Preisnachlass ist geradezu gigantisch und sollte auch Menschen, welche sich aus verschiedenen Gründen nicht zu einem Optiker wagen, davon überzeugen, diesen letzten Endes einfachen Schritt zu tun. Klare Sicht ist besser als eine immer mehr und schleichend nachlassende Sehkraft, die ansonsten ab einem gewissen Alter eintritt.

Schnell zu klarer Sicht

Wer nun glaubt, eine günstige Gleitsichtbrille mit all dem Service, der dazu gehört, sei eine exklusive Angelegenheit für die Einwohner hipper Innenstädte in einigen Großstädten, der täuscht sich: Mehr als 600 Optiker überall in Deutschland unterstützen die sensationelle Aktion. Niemand muss also einen weiteren Weg auf sich nehmen, um sich eine Gleitsichtbrille der neuesten Generation zu besorgen. Die Beschichtung ist umsonst und die Brille randlos, so dass man bei einem Preis von EUR 14,- durchaus von einer Sensation sprechen kann.

Eine geeignete Fassung oder ein geeignetes Gestell finden die Kunden zu einem ebenfalls günstigen Preis selbstverständlich bei den teilnehmenden Optikern. Die Zeiten einer hässlichen Lesebrille und der Unsicherheit im Alltagsleben sollten jedenfalls der Vergangenheit angehören: Ein kleiner Betrag für einen großen Schritt zurück in ein normales Leben.