Ich finde es wichtig, dass Kinder ganz frei in ihrer Fantasie sind und sich nicht an Aufbauanleitungen…

Einfach spielen, der Fantasie freien Lauf lassen und Geschichten ausdenken

Mutter Dani (30) testete mit ihren Kindern (10/4 /11/8 Jahren) das Brio-Set. Spielsachen müssen bei der Familie Einiges aushalten 😉

Mein Großer ist seit einiger Zeit in der Jugendfeuerwehr und zu den wöchentlichen Highlights der Vierjährigen gehört, dass sie einmal in der Woche vom großen Löschzug nach Hause gebracht wird. Auch Mädchen können nämlich im Feuerwehr Fieber sein 😀

BRIO – „Erinnerungen an eine glückliche Kindheit“

Seit 1884 setzt Brio ganz darauf, dass allein die Fantasie des Kindes die Grenze setzt. Bauen, entdecken und erleben ist das Prinzip von Brio. Einfaches Design und FSC-zertifziertes Holz aus kontrolliertem Anbau sind Teil der Brio Philosophie.

Heute werden viele Teile, wie auch beim Feuerwehr Set, durch Plastik ergänzt. Brio legt hierbei Wert darauf, kein PVC und kein Plastik mit Weichmachern zu verwenden, sondern setzt hier auf Thermoplaste, die besonders stoßfest sind und unter anderem auch in der Medizin und bei Lego verwendet werden.

Ich dachte, dass die Mini als einziges Kind mit dem Brio-Set spielt.

Aber wir hatten falsch gedacht! Sogar unsere 11 Jährige, die sonst außer ihrer Karaoke App am Handy und diversem andern Teenie Kram nicht mehr viel für Spielsachen übrig hat, haben wir erwischt wie sie den Zug über die Schienen geschoben hat und sich über die Sirene des Feuerwehrautos gefreut hat.

Die Mini war natürlich ganz aus dem Häuschen und hat sofort angefangen sich eine Geschichte im Kopf auszudenken, während die beiden Jungs darüber diskutiert haben, welches Zubehör man den noch brauchen könnte.

Die Qualität der Spielsachen ist wie gewohnt super, so dass auch die Zwillinge noch sehr lange daran Freude haben werden, selbst wenn dabei sicher oft gezankt wird, wer denn die Sirene drücken darf. Am meisten gefällt mir als Mutter, dass die Kinder ganz frei in ihrer Fantasie sind und sich nicht an Aufbau Anleitungen halten müssen und alle Sets miteinander kombinierbar sind, so dass eine große bunte Welt entstehen kann.

Der Anschaffungspreis ist auf den ersten Blick vielleicht hoch, wenn man bedenkt es sind nur 18 Teile, aber im Gegensatz zu anderen Herstellern, hat man wirklich lange Freude und es lohnt sich wirklich dafür etwas mehr Geld auszugeben.

Unsere „alten“Schienen wurden mittlerweile von 5 Kindern bespielt und sind nach 10 Jahren immer noch super, so dass nach meiner Nichte auch unsere Zwillinge damit noch spielen können.

Wir sind restlos begeistert vom Feuerwehr Bahn Set und freuen uns schon darauf, wenn unsere Tauschkiste mit unseren Brio Sachen wieder bei uns ist, denn durch das Set ist bei allen wieder das Eisenbahnfieber erwacht.

Wir freuen uns, wenn Hersteller viel Wert auf Qualität legen, so dass wir liebgewonnenes auch weitervererben können.