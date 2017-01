Ein super abenteuerliches Buch fÃ¼r Schulkinder was Fantasie und Verstand anregt und Alltagsaufgaben lustig rÃ¼berbringt.

Lottos spannende und abenteuerliche Entdeckungen bei öden Alltagspflichten …

Sandy Fließ mit ihrem fünf Jahre alten Sohn möchte euch dieses Buch vorstellen:

Mein Sohn und ich haben ein abendliches Ritual, wo wir beide, eingekuschelt in seinem Bett, noch eine tolle Geschichte zusammen lesen und darüber diskutieren. Er liebt abenteuerliche Bücher, in denen viel erlebt wird und er seine Fantasie einbringen kann. Dieses Buch war so eins und ließ viel Platz für Fragen …

Darum gehts: In dem Buch, welches in elf kleine Geschichten aufgeteilt ist, geht es um ein 7-jähriges Mädchen namens Lotto, die den Leser durch ihren Alltag und die dazugehörigen Pflichten führt.

Lotto ist eine Träumerin und macht aus jeder langweiligen Tätigkeit, die sie im Alltag ausführen muss, ein fantasievolles Abenteuer, wie z.B. beim nicht gemochtem Zähne putzen, wo die Zahnbürste zum Katapult wird und das Planschen in der Wanne, durch reinschütten von Milch, zum einem göttlichen Kleopatrabad wird. Nach abschweifenden Fantasien, findet Lotto aber immer wieder in die wahre Alltagssituation zurück.

Mein Sohn war anfangs teilweise etwas irritiert von der Geschichte. Das begann schon bei dem Namen „Lotto“ und der Tatsache, dass es ein Mädchen ist. „Mama, Lotto ist doch ein Jungsname.“

Die Altersempfehlung ab 6 Jahren ist schon gerechtfertigt, da Kinder in dem Alter, anhand des eigenen Alltags die Situationen genauer nachempfinden können, aber auch prima zwischen Wissen und Fantasie unterscheiden und abgleichen müssen. Mein Sohn ist noch ein wenig klein für das Buch, da er noch nicht alle Kurzgeschichten richtig einordnen und verstehen kann, da der Wortgebrauch noch nicht so ausgeprägt ist, wie bei einem 6-8 jährigen Kind.

Aber das was er verstanden hat, fand er klasse und auch sehr lustig. Er hat interessiert gelauscht aber immer mit einem kleinen Fragezeichen in den Augen.

Das gebundene Buch mit seinen 96 Seiten, ist schön handlich und durch sein Hartschalencover nicht so empfindlich. Die Seiten des Buches dagegen sind schon etwas achtsamer zu behandeln und auch etwas schmutzempfindlicher. Man sieht schnell kleine Fettfinger. Die Texte auf den einzelnen Seiten sind für Schulkinder schon etwas länger verfasst, aber noch recht groß und gut zu lesen.

Ein super abenteuerliches Buch für Schulkinder was Fantasie und Verstand anregt und Alltagsaufgaben lustig rüberbringt.