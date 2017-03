Bibel entdecken: Meine Kleinen waren ganz besonders von den Aufklappbildern begeistert.

Bibel entdecken – Warum macht Gott diese Dinge?

Tina Biedermann, Mutter von vier Kindern (die Jungs sind 8, 6, 4 und das Mädchen 10 Jahre) möchte euch diese Buch vorstellen:

Darum geht es: In diesem tollen Buch, von „Wieso Weshalb Warum“ geht es um die Bibel und ihre Geschichten, mit ganz wunderbaren Bildern, auch zum aufklappen. Es ist für Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahre, allerdings bin ich der Meinung, dass auch Ältere etwas von diesem Buch lernen können. In diesem Buch werden eigentlich alle wichtigen Themen behandelt. Von „Wie hat Gott die Welt erschaffen?“ über „Wie führte Mose sein Volk aus Ägypten?“ bis hin zu „Wie ist die Bibel entstanden?“ und viele weiter Geschichten, die man schon im Kindergarten lernt. Da die Menschen früher nicht das Wissen von heute hatten, sind viele Geschichten der Bibel für Kinder nicht sehr verständlich, dieses Buch erklärt alles. Es wird auch viel Hintergrundwissen mitgegeben, oder wussten Sie, warum man in der Kirche Geld spendet? Weshalb der Fisch zum Zeichen der Christen wurde? All das ist sehr kindgerecht und mit viel Liebe in diesem Buch erklärt.

Die Botschafter untersuchen das Buch: Meine beiden Söhne (6 Jahre und 4 Jahre alt) und ich verschlangen dieses Buch förmlich.

Es ist wirklich ein ganz tolles Werk. Meine Kleinen waren ganz besonders von den Aufklappbildern begeistert.

Viele der Geschichten kannten sie ja schon vom Kindergarten, aber mit diesem Buch, verstanden sie alles erst so richtig. Mein großer Sohn meinte zu mir „Ach Mama, darum hat das Gott gemacht!“ Es lässt sich wirklich ganz toll lesen und ist für Kinder in diesem Alter sehr gut verständlich. Das Buch ist so liebevoll gestalten, so stehen z.B. die Namen über den zwölf Jüngern, dadurch verstehen die Kinder einfach viel besser, da sie sich auf Grund der Bilder, etwas vorstellen können. Wir sind wirklich begeistert von diesem Buch, es ist eins unserer Liebsten geworden.

Bewertung des Buches: Wie alle Bücher der Reihe „Wieso Weshalb Warum“ bekommt man hier ein sehr stabiles und hochwertiges Buch. Gerade bei kleineren Kindern ist das ein klarer Pluspunkt.

Es ist mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht, durch die Aufklappbilder und die ganz wundervollen Zeichnungen.

Meine beiden Jungs hatten jede Menge Spaß, unter so gut wie jedem Bild, etwas neues zu entdecken. Die Schrift ist groß genug, um alles auch bei gedämmten Licht, als Einschlafgeschichte zu lesen. Die Geschichten der Bibel sind wirklich sehr kindgerecht erklärt, sogar ich als 31 Jährige Mama konnte noch ein bisschen was lernen. Von uns gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung, da das Buch wirklich Spaß macht. Bei diesem Werk kann man absolut nichts falsch machen.

Wir entdecken die Bibel

Autor: Andrea Erne (Autor), Wolfgang Metzger (Illustrator)

Verlag: Ravensburger Buchverlag Otto Meier GmbH

Erscheinungsdatum: Januar 2017

Umfang: 24 Seiten (12 Doppelseiten)

Preis: 16,99 €

Zielgruppe: 4 -7 Jahre